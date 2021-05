Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer prallt gegen geöffnete Autotür

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Im Harsewinkel ist am Sonntagmittag ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Dorsten leicht verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Glück-Auf-Straße unterwegs. Als er an einem geparkten Auto vorbeifuhr, ging die Fahrertür auf und der 17-Jährige prallte dagegen. Der 43-jährige Fahrer aus Schermbeck, der gerade aussteigen wollte, hatte den Fahrradfahrer nach eigenen Angaben nicht gesehen. Der 17-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

