Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg. Alkoholisierter 66jähriger Autofahrer prallt gegen Lichtmast - Blutprobe

Bad Segeberg (ots)

Ein 66jähriger Mann aus Bad Segeberg befährt am 28.03.2021, gegen 15.00 Uhr, mit einem Pkw MB C 180 die Rosenstraße und biegt nach links in die Burgfeldstraße in Richtung Kreisverkehr ein.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer deutlichen Alkoholisierung, kommt der Fahrer mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallt auf der Verkehrsinsel frontal gegen einen Verkehrszeichenpfahl und einen Lichtmast.

Die Beamten einer alarmierten Streifenbesatzung stellten bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bei dem 66jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine Atemmessung ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 10.000 Euro eingeschätzt.

Der Führerschein ist von der Polizei beschlagnahmt worden. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten und mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

