Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Schlägerei an der Bruchstraße - drei junge Männer beteiligt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend trafen ein 31-Jähriger und eine 30-Jährige, beide aus Datteln, um 20.30 Uhr, im Bereich der Lohstraße auf eine kleinere Personengruppe. Innerhalb der Gruppe kam es zu einem Streit zwischen einem 19-jährigen Recklinghäuser und einer 24-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel. Der 31-Jährige ging dazwischen. Sodann kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und einem weiteren 25-jährigen Dattelner aus der Gruppe. Im weiteren Verlauf kam es auch zu Schlägen und Tritten zwischen den drei Beteiligten. Die Auseinandersetzung hielt bis zur Bruchstraße an. Dort gab der 31-jährige Dattelner letztlich zwei Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab, die er zuvor aus einem Haus an der Bruchstraße geholt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und die drei Männer schlugen und traten weiter aufeinander ein. Die hinzugerufene Polizei fertigte schließlich Strafanzeigen und stellte auch die Schreckschusspistole sicher. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-jährige Recklinghäuser leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

