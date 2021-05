Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bottroper Straße/Beisenstraße hat es am Sonntagnachmittag einen Auffahrunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist gegen 15.30 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf das Auto einer 27-jährigen Frau aus Mülheim an der Ruhr geprallt. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.100 Euro geschätzt.

