Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junger Mann rast durch Dorsten - Polizei beschlagnahmt Auto

Recklinghausen (ots)

Auf dem Weg von Holsterhausen nach Wulfen ist am späten Samstagabend ein Autofahrer durch Raserei und rücksichtsloses Fahrverhalten nagativ aufgefallen. Polizeibeamte hatten den Mercedes-Fahrer um kurz vor Mitternacht im Bereich Pliesterbecker Straße/Marienstraße bemerkt. Auf dem Weg nach Wulfen, unter anderem An der Wienbecke, fuhr er teilweise doppelt so schnell wie erlaubt, außerdem kam er mehrfach auf die Gegenfahrbahn. An einer Bushaltestelle an der Hervester Straße konnte der 20-jährige Fahrer aus Dorsten schließlich gestoppt werden. Mit im Auto saßen noch zwei weitere Personen. Gegen den jungen Fahrer wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Kfz-Rennens ermittelt. Sein Auto wurde beschlagnahmt, der Führerschein des 20-Jährigen konnte vor Ort nicht sichergestellt werden, weil der junge Mann angab, diesen nicht dabei zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell