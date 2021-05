Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl:

An der Zechenstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Mazda, der vor einem Geschäft geparkt war. Der Sachschaden wurde am Donnerstag in der Zeit von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr verursacht. Bisher hat sich kein Verantwortlicher gemeldet. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.200 Euro.

Bottrop:

Am Donnerstag stellte die Nutzerin eines schwarzen VW Fox einen Sachschaden an dem Auto fest, der an der Einmündung Sarterstraße/Vienkenstraße, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, verursacht wurde. Der bisher unbekannte Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

In der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis heute, 11 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen roten VW Focus an der Hillerfeldmark. Der Schaden liegt bei ungefähr 1.000 Euro.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

