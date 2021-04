Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Trier, Tarforst (ots)

Am Abend des 02.04.2021 kam es in der Augustinusstraße in Trier-Tarforst zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Fahrzeugführer eines grauen SUV gegen 22:50 Uhr zunächst zwei Pkw, welche auf dem Parkplatz der Tarforster Sparkasse geparkt waren. Gegen 22:50 Uhr flüchtete er anschließend in Richtung Karl-Carstens-Straße.

Durch sofort entsandte Kräfte der Polizeiinspektion Trier konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im angrenzenden Wohngebiet gestoppt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer unter erheblichem Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ob noch weitere Fahrzeuge durch den flüchtigen Pkw beschädigt wurden, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die ihre Fahrzeuge in diesem Bereich geparkt haben und durch den Verkehrsunfall möglicherweise ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, Tel. 0651-9779-5210, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell