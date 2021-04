Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vergessen

Rastatt (ots)

Ein Anrufer teilte am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr der Polizei mit, dass in der Goethestraße, in einer offenstehenden Garage, ein leerstehender VW mit laufendem Motor und eingeschaltem Licht stehen würde. Es handelte sich nicht, wie man vermuten könnte, um einen Aprilscherz. Die Beamten konnten den Wagen wie vom Anrufer beschrieben so antreffen. Der Zündschlüssel steckte im unverschlossenen leerstehenden Auto. Der Motor, die Heizung sowie der Radio und das Licht waren in Betrieb. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin beim Abstellen des Autos gegen 18 Uhr letztendlich einfach vergessen hatte das Fahrzeug ordnungsgemäß abzustellen und zu verschließen. Gegen 1.30 Uhr war der Fall geklärt, der Motor des Autos aus und dieses verschlossen. Die von den Polizisten aus dem Schlaf gerissene Eigentümerin konnte ihre Nachtruhe fortsetzen. /ag

