Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

Nachdem eine 53-Jährige am Mittwochnachmittag aus einem Supermarkt in der Baron-Kückh-Straße vom Einkaufen zurück an ihr Auto ging, stellte Sie Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite ihres roten Audis fest. Der gesuchte Fahrer eines vermutlich weißen Fahrzeugs entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich zu kümmern. Wer in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15 Uhr diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mir den ermittelnden Beamten des Polizeiposten Rheinau unter der Telefonnummer 07844 91149-0 in Verbindung zu setzen. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell