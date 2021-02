PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei weitere "Schutzmänner vor Ort" im Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe

(pa)Zum Februar 2021 gibt es positive Nachrichten, insbesondere für die KOMPASS-Kommunen im Hochtaunuskreis. Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek und Polizeihauptkommissar Bernd Miunske erhalten Verstärkung. Zwei zusätzliche "Schutzmänner vor Ort" (kurz "SvO"), die beiden Polizeioberkommissare Martin Scheiber und Falk Bonfils, sorgen zukünftig für eine erhöhte Polizeipräsenz und fungieren als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und der Polizei.

Dieser personelle Zuwachs von zwei auf vier "SvO" hat eine Anpassung der örtlichen Zuständigkeiten zur Folge. Jeweils eine "Schutzfrau vor Ort" bzw. ein "Schutzmann vor Ort" ist nun an die vier Polizeistationen im Kreisgebiet angegliedert. Schwerpunktmäßig sind sie für die KOMPASS-Kommunen im Hochtaunuskreis zuständig. Der "Schutzmann vor Ort" ist ein wesentlicher Baustein des vom hessischen Innenministerium initiierten Projektes "KOMPASS" (KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel), in dessen Rahmen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und den lokalen Sicherheitspartnern passende Lösungen für die Probleme vor Ort erarbeitet und entsprechende Sicherheitsarchitekturen individuell weiterentwickelt werden sollen. Sie kümmern sich in den Kommunen um die persönlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören sie zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Ab sofort gelten folgende Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten:

POK Martin Scheiber angegliedert an die Polizeistation Bad Homburg, Saalburgstraße 116, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe Telefon: 06172-120 104 Email: svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de Schwerpunkt: KOMPASS-Kommune Bad Homburg v. d. Höhe

PHK Bernd Miunske angegliedert an die Polizeistation Oberursel, Oberhöchstadter Straße 7, 61440 Oberursel Telefon: 06171-6240 25 E-Mail: svo.pst-oberursel.ppwh@polizei.hessen.de Schwerpunkt: KOMPASS-Kommune Steinbach

POK Falk Bonfils angegliedert an die Polizeistation Königstein, Am Kaltenborn 3, 61462 Königstein im Taunus Telefon: 06174-9266 16 E-Mail: svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de Schwerpunkt: KOMPASS-Kommune Kronberg

PHK'in Katja Jokiel-Gondek angegliedert an die Polizeistation Usingen, Weilburger Straße 2, 61250 Usingen Telefon: 06081-9208 108 E-Mail: svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de Schwerpunkt: KOMPASS-Kommunen Usingen und Neu-Anspach

