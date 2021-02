PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mädchen von Gruppe attackiert, Usingen, Bahnhofstraße, 01.02.2021, gg. 17.05 Uhr (pa)Am Montagnachmittag wurden in Usingen zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen geschlagen und getreten. Aus einer etwa zehnköpfige Gruppe von anderen Mädchen heraus wurden die Geschädigten auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Höhe eines Supermarktes körperlich angegangen. Beide wurden zu Boden geworfen und durch Schläge und Tritte traktiert. Zudem wurde das Smartphone einer der beiden mutwillig beschädigt. Eine Zeugin schritt ein und verständigte die Polizei, woraufhin die Gruppe die Flucht ergriff. Mögliche noch nicht bekannte Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. BMW-Fahrer flüchtet vor Polizeistreife, L3057 / K766, Burgholzhausen nach Seulberg, 01.02.2021, gg. 15.20 Uhr (pa)Einer Verkehrskontrolle entzog sich am Montagnachmittag der Fahrer eines BMW bei Seulberg durch waghalsige und verkehrsgefährdende Fahrmanöver. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Streifenbesatzung beabsichtigte gegen 15.20 Uhr, das Fahrzeug im Bereich der Landesstraße 3057 bei Burgholzhausen einer Kontrolle zu unterziehen. Der Mann am Steuer des blauen BMW der 5er-Reihe mit HG-Kennzeichen reagierte auf das Anhaltesignal durch Betätigen des Gaspedals. Mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der BMW über die L3057 in Richtung Bad Homburg und über die abzweigende Kreisstraße 766 in Richtung Seulberg. An der Ampelkreuzung Gonzenheimer Landstraße überholte der BMW-Fahrer mehrere haltende Fahrzeuge, um anschließend über die rote Ampel nach links in Richtung Bad Homburg abzubiegen. Der Flüchtende entkam dem Streifenwagen, sein Fahrzeug wurde jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung im Bereich der Friedrichsdorfer Straße aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Auto kollidiert mit Kind auf Fahrrad, Bad Homburg v. d. Höhe, Hessenring / Am Hohlebrunnen, 01.02.2021, gg. 18.00 Uhr (pa)In Bad Homburg kam es am frühen Montagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 13-jährigen Fahrradfahrer. Eine 57-jährige Mini-Fahrerin befuhr gegen 18.00 Uhr den Hessenring stadteinwärts und bog nach rechts in Richtung "Am Hohlebrunnen" ab, als am dortigen Fußgängerüberweg ein 13-Jähriger auf seinem Mountainbike die Fahrbahn überquerte. Bei der Kollision wurde der Junge leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden am Fahrrad des 13-Jährigen sowie am Pkw der Frau.

4. Rollerfahrer prallt gegen Pkw und flüchtet, Steinbach, Industriestraße / Berliner Straße, 01.02.2021, gg. 18.00 Uhr (pa)Am Montag ergriffen in Steinbach der Fahrer eines Motorrollers sowie sein Sozius nach einer Kollision mit einem Auto die Flucht. Der Fahrer eines 5er-BMW befuhr gegen 18.00 Uhr die Industriestraße, als ihm aus der Berliner Straße kommend ein mit zwei Personen besetzter Motorroller auf seiner Spur entgegenkam. Der BMW-Fahrer wich dem Roller aus, jedoch kollidierte dieser noch mit dem Kotflügel des Pkw. Statt sich um die Begleichung des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, flüchtete der Rollerfahrer von der Unfallstelle. Sein Beifahrer nahm zu Fuß Reißaus. Beschrieben wurden die jungen Männer als etwa 15 bis 18 Jahre alt und schlank. Beide trugen keine Helme. Der Sozius habe einen schwarzen Bart gehabt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

