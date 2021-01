PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 29.01.2021

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit führt zu zwei Leichtverletzten, Bad Homburg, Am Bahnhof, Donnerstag, 28.01.2021, 13:30 Uhr

(pu)Ein Mann und eine Frau gerieten am Donnerstagmittag am Bahnhof in Bad Homburg in einen Streit und verletzten sich im weiteren Verlauf gegenseitig leicht. Die 48-Jährige und der 26-Jährige hatten sich in der Nähe der Taxistände am Bahnhof getroffen, um einen privaten Kauf abzuwickeln. Darüber gerieten sie zunächst in einen verbalen Streit, welcher dann in eine Rangelei überging. Dabei wurden beide Kontrahenten leicht verletzt. Beide sehen sich nun mit entsprechenden Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, konfrontiert.

Mögliche Zeugen, welche noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck, Bad Homburg, Am Taunengraben, Donnerstag, 28.01.2021, 15:00 Uhr bis Freitag, 29.01.2021, 00:00 Uhr

(pu)Einbrecher stiegen zwischen Donnerstagnachmittag und der Nacht zum Freitag in Bad Homburg in ein Haus ein und stahlen Schmuck. Die Unbekannten gelangten über einen Zaun auf das Grundstück in der Straße "Am Taunengraben" und verschafften sich im rückwärtigen Bereich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Wohnhaus. Nachdem sie mehrere Möbelstücke durchwühlt und hochwertige Schmuckstücke entnommen hatten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

3. Einbruch in Büroräume, Friedrichsdorf, Dr.-Fuchs-Straße, Mittwoch, 27.01.2021, 16:00 Uhr bis 23:59 Uhr

(pu)Bei einem Einbruch in Büroräume erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch in Friedrichsdorf einen Multimedia Projektor. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster an der Dr.-Fuchs-Straße Zugang zu den Büroräumlichkeiten. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen den Beamer an sich, bevor sie flüchteten. Bei dem Einbruch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 1.500 Euro.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

4. Unbekannte beschädigen neun Fahrzeuge, Oberursel, Kreuzbergstraße, In der Steingasse, Bruchwiesenstraße, Donnerstag, 28.01.2021, 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr

(pu)Insgesamt neun Fahrzeuge wurden am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr in Oberursel durch Unbekannte beschädigt. An den in der Kreuzbergstraße, der Bruchwiesenstraße und der Straße "In der Steingasse" geparkten Pkw wurden hauptsächlich die Außenspiegel angegangen. Außerdem warfen die Unbekannten ein Motorrad um, welches dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, sich unter 06171 6240-0 zu melden.

5. Blitzermeldungen:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Montag: Gem. Grävenwiesbach, B456 Höhe Abfahrt Hundstadt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

