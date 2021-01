PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 28.01.2021

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Enkeltrickbetrüger geht leer aus, Glashütten, Mittwoch, 27.01.2021, 16:45 Uhr

(pu)Ein fieser Enkeltrickbetrüger scheiterte am Mittwochnachmittag an der Cleverness einer 85-Jährigen aus Glashütten und ging leer aus. Der Unbekannte hatte versucht, der Seniorin am Telefon vorzugaukeln, er sei ihr Enkel, befinde sich in einer Notlage und benötige Geld. Dies kam der Angerufenen komisch vor. Als der Betrüger ihre Skepsis bemerkte, legte er auf.

Immer wieder versuchen Betrüger, so an das Ersparte von meist älteren Menschen zu gelangen. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

2. Forstarbeiter-Pritschenwagen im Wald beschädigt, Kronberg, Grundweg, Mittwoch, 27.01.2021, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(pu)In einem Waldgebiet unterhalb des Opel-Zoos in Kronberg beschädigten Unbekannte einen Lkw von Forstarbeitern. Der Pritschenwagen war im Grundweg abgestellt, während die Forstarbeiter sich in einem nahegelegenen Waldstück aufhielten. Bei ihrer Rückkehr stellten sie einen großen Kratzer an dem Lkw fest. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174 9266-0 in Verbindung zu setzen.

