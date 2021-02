PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher machen Beute +++ Katalysatordiebe brechen ab +++ Besuch auf Polizeidienststelle hat Folgen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher in Oberhöchstadt am Werk, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Kirchgasse / Birkenweg, 03.02.2021, 17.00 Uhr bis 23.10 Uhr (pa)Im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt machten Einbrecher am Mittwochabend gleich zweimal Beute. Zwischen 17.00 Uhr und 23.10 Uhr suchten die Täter ein Einfamilienhaus in der Kirchgasse heim. Sie hebelten ein Fenster auf, stiegen hierdurch in das Gebäude ein und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Mit Schmuck und Bargeld verließen sie den Tatort unerkannt. Die Wert der Beute beläuft sich ebenso wie der verursachte Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr im Birkenweg. Dort wurde die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhausen zum Ziel der Kriminellen, die sich durch das Aufhebeln einer Balkontür Zugang ins Wohnungsinnere verschafften. Nach derzeitigem Stand wurde eine Smartwatch der Marke "Apple" im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 beim Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. Wohnungseinbrecher erfolglos, Oberursel, Oberstedten, Feldstraße, 03.02.2021, 06.45 Uhr bis 20.45 Uhr, (pa)Unverrichteter Dinge zogen bislang unbekannte Täter am Mittwoch nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Oberursel Oberstedten wieder ab. Im Verlauf des Tages hatten sich die Einbrecher Zugang zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße verschafft. Sie versuchten dort, die Tür der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Die Tür hielt der Gewaltanwendung jedoch stand, sodass es bei einem Sachschaden von etwa 250EUR blieb. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Katalysatordiebe brechen ab, Oberursel, Weißkirchen, Oberurseler Straße, 03.02.2021, 06.30 Uhr bis 15.30 Uhr (pa)Auf einem öffentlichen Parkplatz in Oberursel Weißkirchen versuchten Unbekannte am Mittwoch, den Katalysator einem Mercedes zu stehlen. Die grüne C-Klasse stand zwischen 06.30 Uhr morgens und 15.30 Uhr am Nachmittag auf einem Schotterparkplatz im Bereich des Sportplatzes in der Oberurseler Straße. Als der Fahrer seinen Benz wieder nutzen wollte, wies lautes Auspuffdröhnen darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung war. Schließlich musste der Mann feststellen, dass jemand den Katalysator des Mercedes bereits teilweise abgetrennt hatte. Da zu vermuten ist, dass der oder die Täter bei der Tatausführung am helllichten Tag gestört wurden, bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei Personen, die im entsprechenden Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Betrunkene Autofahrerin demoliert in Tiefgarage mehrere Pkw, Oberursel, Epinayplatz, 03.02.2021, gg. 13.10 Uhr (pa)Einen Schaden von einigen Tausend Euro verursachte eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin am Mittwoch in einem Oberurseler Parkhaus. Zeugen meldeten gegen 13.10 Uhr, dass eine Frau in der Tiefgarage am Epinayplatz gegen mehrere Pkw gefahren sei und nicht aus ihrem Wagen aussteigen wolle. Vor Ort stellten die Beamten den stark beschädigten Mercedes der Frau sowie fünf weitere demolierte Fahrzeuge fest, gegen die sie augenscheinlich gefahren war. Es ergab sich schnell der Verdacht, dass die Fahrerin des Benz unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt, der einen Wert von über 2,2 Promille anzeigte. Die Streife stellte den Führerschein der in Bad Homburg wohnhaften Frau sicher und fertigte eine entsprechende Strafanzeige. Auf der Polizeidienststelle nahm ein Arzt der Mercedes-Fahrerin zur Feststellung der genauen Alkoholisierung eine Blutprobe ab.

5. Besuch auf Polizeidienststelle hat Folgen, Usingen, Weilburger Straße, 03.02.2021, gg. 16.30 Uhr (pa)Am Mittwochnachmittag hatte der Besuch bei der Polizei für einen 39-jährigen Neu-Anspacher nicht unerhebliche Folgen. Der Mann erschien auf Vorladung zu einem Vernehmungstermin bei der Polizeistation Usingen. Vor Ort zeigte der Neu-Anspacher Auffälligkeiten, die für einen vorangegangenen Drogenkonsum sprachen. Ein daraufhin durchgeführter Urin-Schnelltest schlug positiv auf Kokain an. Da der Vorgeladene mit dem Auto zur Polizeistation gekommen war, wurde nicht nur eine Strafanzeige gefertigt, sondern auch der Pkw des Mannes durchsucht. Drogen waren darin nicht zu finden, jedoch ein Kfz-Kennzeichenschild, das nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden war. So folgte die zweite Strafanzeige gegen den 39-Jährigen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell