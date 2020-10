Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mann nach Brand in Wohnhaus verstorben

Haren (ots)

Polizei und Feuerwehr sind heute Morgen zu einem Gebäudebrand in der Straße Pascheberg ausgerückt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 07.00 Uhr zu einem Feuer in einem Wohnhaus. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, befand sich ein 82-jähriger Bewohner noch in dem Gebäude. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Haus gerettet und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb er noch am Morgen.

Das Wohnhaus wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Feuerwehr aus Haren war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

