Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Motorrollerfahrerin. Eine 19-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

