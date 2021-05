Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Trickdiebstahl an Haustür - Bankkarte weg

Recklinghausen (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter der Sparkasse rief eine 85-jährige Frau aus Castrop-Rauxel am Freitagmittag an und teilte ihr mit, dass ihre Bankkarte gesperrt werde. Der Mann hielt die Frau so lange am Telefon, bis ein zweiter Mann, dabei soll es sich ebenfalls um einen angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse gehandelt haben, an ihre Haustür schellte. Diesem übergab sie schließlich ihre Bankkarte, mit der er sich schließlich entfernte. Die Wohnung habe der Mann nicht betreten. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,90m groß, graue, gekräuselte Haare, normale Statur, schwarz gekleidet.

Die Polizei warnt:

- Geben Sie keine Daten oder Gegenstände an der Haustür an Fremde heraus. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. - Sprechen Sie im Zweifel Nachbarn an und bitten Sie sie hinzu, wenn jemand an Ihrer Tür steht (und Einlass begehrt). - Beenden Sie zweifelhafte Gespräche sofort - Rufen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind, lieber einmal bei der entsprechenden Firma zurück. So können Sie direkt herausfinden, ob es sich um seriöse Anfragen handelt. - Vereinbaren Sie spätere Termine, an denen auch Angehörige oder Freunde zur Unterstützung teilnehmen können. - Achten Sie beim Geldabholen an oder in der Bank auf verdächtige Personen - informieren Sie darüber auch die Bankmitarbeiter vor Ort oder rufen Sie die Polizei hinzu. - Wählen Sie im Zweifel die 110 und informieren Sie die Polizei!

Zeugenhiweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

