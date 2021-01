Polizei Paderborn

POL-PB: Zeuge verhindert Diebstahl - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Am Schatenweg hat ein aufmerksamer Zeuge nachts zwei mutmaßliche Täter auf einem Gewerbegrundstück entdeckt und die Polizei alarmiert. Einen Tatverdächtigen erwischte die Polizei in Tatortnähe. Die Beute blieb am Tatort zurück.

Dem Zeugen fielen am Dienstag (12.01.2021) gegen 03.00 Uhr zwei Personen am Schatenweg auf. Eine Person bewegte sich auf dem umzäunten Grundstück eines Steinmetzbetriebes. Die andere Person stand vor dem Grundstück und schaute sich auffällig in alle Richtungen um. Während der Zeuge die Polizei alarmierte, verschwanden die beiden Männer. Auf dem Grundstück stand eine mit Diebesgut bepackte Karre am Zaun. Werkzeuge, Maschinen, eine Steinfigur und andere Dinge hatten die Täter offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt, aber zurückgelassen. Eine zur Fahndung eingeteilte Streife entdeckte einen Verdächtigen an den nahegelegenen Bahngleisen. Der 30-jährige Mann hatte Einbruchswerkzeug dabei. In seinem Rucksack fanden die Polizisten weitere Beweismittel. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn liegen bereits mehrere Verfahren wegen Eigentumsdelikten vor. Die Ermittlungen sowie die Fahndung nach einem mutmaßlichen Komplizen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell