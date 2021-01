Polizei Paderborn

POL-PB: Alkoholisierter Autofahrer rammt Autos, Mauern und Baum

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Am Sonntagvormittag hat ein alkoholisierter und vermutlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer an der Busdorfmauer drei Verkehrsunfälle verursacht.

Gegen 09.20 Uhr meldete sich ein Anwohner der Busdorfmauer bei der Polizei. Er hatte einen Knall von der Straße gehört und einen Autofahrer beobachtet, der mit einem Mazda gegen die Mülltonnen vorm Haus und einen dort geparkten Ford Fiesta sowie einen Opel Astra stieß. Andere Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer des Mazda in einer Hauszufahrt wendete und dabei mit Front und Heck gegen die Hauswände und Mauer prallte. Zwei Mitfahrer stiegen daraufhin aus. Der Mazdafahrer fuhr allein weiter. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Mazdafahrer in der Sackgasse Richtung Giersstraße weitergefahren und an der Einmündung zum Busdorf-Kreuzgang mit einem Baum und einem Betonpfosten kollidiert. Der 43-jährige Fahrer saß noch im Auto, welches durch die Unfallschäden nicht mehr fahrtüchtig war. Nachdem die Beamten die Autotür geöffnet hatten, fiel der Fahrer vom Sitz. Er war unverletzt aber offensichtlich stark alkoholisiert und stand vermutlich unter Drogeneinwirkung. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Wache und ließen eine Blutprobe entnehmen. Zur Ausnüchterung kam der 43-Jährige ins Polizeigewahrsam. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell