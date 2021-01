Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Kleinwagen überschlagen

Bad LippspringeBad Lippspringe (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der Feldmark (L814) ist am Sonntagabend ein Autofahrer verletzt worden.

Ein 40-jähriger Renault-Twingo-Fahrer fuhr gegen 18.25 Uhr auf der L814 von Neuenbeken in Richtung Marienloh. Zwischen dem Kreisverkehr und der Kleehof-Kreuzung geriet der Kleinwagen in einer leichten Linkskurve auf die rechte Bankette. Der Fahrer verlor die Kontrolle und kam von der Straße ab. Er prallte gegen die Grabenböschung, streifte einen Baum und überschlug sich auf dem Radweg. Das Auto blieb mit Totalschaden auf dem Dach am Rand eines Feldes liegen. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

