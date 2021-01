POL-PB: Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden nach Glätteunfall

Polizei Paderborn

Freitag, 08.01.2021, 19:20 Uhr

33184 Altenbeken-Buke, Bundesstraße 64

Auf der B 64 kam es am Freitagabend im Bereich des Stellbergs bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Dortmund befuhr gegen 19:20 Uhr mit seinem Pkw KIA Sportage die Bundesstraße 64 von Paderborn kommend in Richtung Bad Driburg. Kurz vor der Kreisgrenze überholte er auf schnee- und eisbedeckter Fahrbahn einen Pkw und verlor anschließend aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über den Pkw. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Pkw Honda Civic, der von einem 31-jährigen Fahrer aus Anröchte gesteuert wurde. Der Unfallverursacher und seine 35-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Ein 3-jähriges Kind, welches im Fond des Pkw ordnungsgemäß in einem Kindersitz saß, blieb unverletzt. Ebenso der allein im Honda fahrende Anröchter Autofahrer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den beiden stark beschädigten Fahrzeugen wurde durch die Polizei mit 23.000 Euro angegeben. Während der Unfallaufnahme musste die B 64 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

