POL-PB: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht

Freitag, 08.01.2021, 14:35 - 15:30 Uhr

33154 Salzkotten, Paderborner Straße

Am Freitagnachmittag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Paderborner Straße vermutlich beim Ausparken gegen einen geparkten Mercedes Sprinter. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite des Mercedes beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Paderborn in Verbindung zu setzen. Tel.: 05251-3060.

