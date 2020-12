Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Feuer verursacht hohen Sachschaden

FreudenburgFreudenburg (ots)

Am Sonntag, 27.12.2020 kam es kurz nach 07:00 Uhr in Freudenburg zu einem größeren Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache entwickelte sich in einem Carport ein Feuer, dass auf einen darin abgestellten PKW der Marke VW übergriff. Der VW geriet in Vollbrand, die Flammen schlugen auf einen ebenfalls im Carport abgestellten PKW der Marke BMW über. Außerdem wurde die unmittelbar ans Carport angrenzende Hauswand durch das Feuer beschädigt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Im Einsatz befanden sich 65 Feuerwehrkräfte aus den umliegenden Gemeinden, zwei Rettungswagen des DRK sowie die Polizei Saarburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

POK Schmitt



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell