Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: B41/B422 - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am 24.12.2020, um 10:44 Uhr kam es auf der B41/Zubringer B422 - sogenannter "Karstadt-Knoten" - im Stadtgebiet von Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Die 28-jährige Fahrzeugführerin eines Fiat Punto befuhr die B41 aus Kirn kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. In Höhe des Modepark Röther wollte sie nach rechts auf die B422 in Richtung Stadtverwaltung abbiegen, wobei sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenverlauf ins Schleudern kam. Durch ruckartiges Gegenlenken kam sie im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie frontal mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug um die eigene Achse und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Neben der Fahrerin befanden sich noch zwei weitere Personen im Fahrzeug, welche durch den Unfall verletzt wurden. Während der Mitfahrer im Fahrzeugfond lediglich leicht verletzt wurde, ist der Verletzungsumfang der Beifahrerin noch nicht abschließend geklärt. Glücklicherweise wurde jedoch niemand der Insassen schwer- oder lebensbedrohlich verletzt.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Bereich war zum Unfallzeitpunkt eingeschränkt passierbar. Eine Vollsperrung musste allerdings nur kurzzeitig zum Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten Fiats durchgeführt werden.

Neben der Polizeiinspektion Idar-Oberstein befanden sich der DRK-Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen, ein Notarzt, die Feuerwehr Idar-Oberstein, sowie der Baubetriebshof der Stadtverwaltung Idar-Oberstein im Einsatz.

