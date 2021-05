Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Junge nach Schlag auf Fahrradhelm leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend stritten sich mehrere Jugendliche, gegen 18.45 Uhr, an der Lönsstraße/ Münsterplatz. Im weiteren Verlauf schlug ein unbekannter Jugendlicher einem 12-jährigen Jungen aus Castrop-Rauxel, der im dortigen Bereich mit seinem Fahrrad unterwegs war, auf den Fahrradhelm. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin mit mehreren anderen unbekannten Jugendlichen in Richtung Innenstadt. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: ca. 15-16 Jahre alt, korpulent, gelockte, dunkle Haare, blauer T-Shirt. Nach ersten Erkenntnissen war er selbst an der Hand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell