Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer schlägt Taxifahrer - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 21.08.2020, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Straße Fischertal in Wuppertal-Barmen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Taxifahrer. Nachdem der Taxifahrer den Radler überholt hatte, musste er verkehrsbedingt anhalten. Der bislang unbekannte Radfahrer legte sein Rad auf den Boden und schlug nach einem kurzen Wortgefecht seinem 52-jährigen Kontrahenten die Faust ins Gesicht. Der Autofahrer erlitt eine Verletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unbekannte entfernte sich nach der Tat in Richtung Alter Markt. Er ist circa 35 Jahre alt und hat eine schlanke Figur. Zur Tatzeit trug er ein blaues T-Shirt, eine dunkle Hose und auf dem Kopf eine Kappe. Auf dem Rücken führte er eine Umhängetasche mit sich. Der Verdächtige war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, das am Rahmen und an den Felgen auffällige grüne Schriftzüge aufwies. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell