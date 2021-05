Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Ellinghorster Straße wurde am Sonntag, zwischen 15.30 Uhr und 19.45 Uhr, ein grauer VW Passat bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in dieser Zeit auf einem Parkplatz. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell