Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Busfahrer leitet Gefahrenbremsung ein - zwei Fahrgäste verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 30-jährige Frau aus Recklinghausen und ihr siebenjähriger Sohn verletzten sich bei der Gefahrenbremsung eines 51-jährigen Busfahrers. Ein Rettungswagen war vor Ort, wurde jedoch nicht benötigt. Am Montag fuhr der Busfahrer, um 07.30 Uhr, auf der Overbergstraße - zur Fahrtrichtung ist derzeit nichts Näheres bekannt. In Höhe der Kreuzung Wasserbank/Schieferbank fuhr ein unbekannter Junge auf dem Fahrrad von links auf den Kreuzungsbereich zu. Der Busfahrer leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein, bei sich zwei Fahrgäste - Mutter und Sohn - leicht verletzten. Der Junge auf dem Fahrrad bog jedoch an der Kreuzung nach rechts ab und setzte seine Fahrt fort. Es kam zu keinem Zusammenstoß oder Gefährdung des Jungen. Der Junge setzte seine Fahrt auf der Overbergstraße fort.

