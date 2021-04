Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 21.04.2021

Goslar (ots)

Steintor beschmiert.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 17.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter ein Steintor im Neuwerksgarten in der Rosentorstrasse mit grüner Farbe. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Unfallgeschädigter entfernt sich.

Goslar. Im Gegensatz zu den sonst gemeldeten Verkehrsunfallfluchten, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, suchen wir heute einen Geschädigten, der sich nach einem entsprechenden Schadensereignis entfernt hatte.

Was war geschehen?

Am Freitagmittag, gegen 12.40 Uhr, fuhr eine 71-jährige Goslarerin mit ihrem schwarzen Ford Ka mit GS-Kennzeichen auf dem Marktplatz Jürgenohl an der Danziger Strasse, Höhe Haus Nr. 65, rückwärts aus der Parklücke heraus und übersah dabei einen silberfarbenen Pkw Kombi, der in diesem Bereich bereits in Richtung Ausfahrt unterwegs war. Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß, bei dem dieses Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt worden sein dürfte. Während die Goslarerin daraufhin ihren Pkw wieder einparkte, entfernte sich der silberne Pkw Kombi von der Unfallstelle jedoch auf der Marienburger Strasse in Richtung Feldstrasse. Die Goslarerin konnte mit GS-SN ... lediglich noch ein Teilkennzeichen ablesen.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet insbesondere den geschädigten Fahrzeugführer/-halter, aber auch Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell