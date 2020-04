Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Streit um Mundschutz

Lippstadt (ots)

Über das Anlegen eines Mundschutzes ist am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, ein Streit in einem Supermarkt in der Straße "Alter Postweg" in Eickelborn entbrannt. Ein 27-jähriger Mann aus Lippetal weigerte sich den vorgeschriebenen Mundschutz aufzusetzen. Er wurde daraufhin von einer Mitarbeiterin des Geschäftes verwiesen. Hierauf schlug der 27-Jährige die Angestellte. Eine weitere Zeugin, die schlichtend eingreifen wollte, wurde durch den Wurf einer Plastikflasche vom Tatverdächtigen, ebenfalls leicht verletzt. (reh)

