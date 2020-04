Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht "Am Mondschein"

Lippstadt (ots)

Ein Autofahrer parkte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12.55 Uhr und 13.20 Uhr, seinen schwarzen Opel Insignia auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Mondschein". Später stellte er frische Unfallspuren an seinem Wagen fest. Der Verursacher hatte sich jedoch vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, zu melden. (reh)

