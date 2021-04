Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 20.04.2021

Goslar (ots)

Körperverletzung/Sachbeschädigung

Am Sonntag, 18.04.2021, gegen 17.40 Uhr, sei es nach Angaben des Opfers zu einer Körperverletzung zu seinem Nachteil gekommen. Demnach sei das Opfer zuvor durch einen anderen Fahrzeugführer im Bereich der Braunschweiger Straße auf Höhe der dortigen Einzelhandelsgeschäfte ausgebremst worden. Der Fahrzeugführer hätte daraufhin sein Fahrzeug zurückgesetzt, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Geschädigten gekommen sei. Im Anschluss sei der auffahrende Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, an das Fahrzeug des Opfers getreten und habe diesen am Kopf verletzt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 11.04.2021, und Sonntag, 18.04.2021, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in das Vereinsheim des TSE Kirchberg von 1911 e.V. Aus dem Vereinsheim wurde eine Spardose entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 19.04.2021, gegen 11.30 Uhr, ist es zu einem Diebstahl einer Geldbörse der Geschädigten in einem Discounter im Bereich der Braunschweiger Straße gekommen. In der Geldbörse befanden sich u.a. die EC-Karten der Geschädigten und dessen Ehemannes. Der derzeit unbekannte Täter hob im Anschluss mit den erlangten EC-Karten Bargeld von den Konten der Geschädigten ab.

