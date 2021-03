Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Polizei stoppte überladenen Laster * Unfallflucht: Hoher Schaden bei geparktem Auto * Wer touchierte den parkenden VW Passat und flüchtete? *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizei stoppte überladenen Laster - Gemarkung Weiskirchen/Autobahn 3

(aa) Eine Polizeistreife der Verkehrsinspektion zog am Mittwochnachmittag ein augenscheinlich überladenes Gespann von der Autobahn 3. Gegen 15.30 Uhr fiel den Beamten der Kleinlaster mit Anhänger auf, der in Richtung Würzburg unterwegs war. Auf dem Zugfahrzeug war ein Audi A6 und auf dem Anhänger ein Ford Transit geladen. Bei der Kontrolle bestätigte sich schließlich der Verdacht: Die Überladung beim Zugfahrzeug lag bei 37 Prozent. Die Überschreitung der Anhängerlast betrug fast 65 Prozent. Dem 46-jährigen Fahrer wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste der Mann, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, eine Sicherheitsleistung von 410 Euro hinterlegen. Die Verkehrssicherheit eines solchen Gespanns wird durch Überladung erheblich beeinträchtigt, da unter anderem die Bremsen in Gefahrenlagen nicht wie erforderlich funktionieren. Das Fahrzeug könnte zum Beispiel auf der Autobahn in ein Stauende krachen.

2. Autodiebe stahlen Maserati - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Autodiebe stahlen einen in der Eisenbahnstraße geparkten Maserati (Baujahr 2015). Der graue Pkw war auf einem Firmenparkplatz im Bereich der 100er-Hausnummern abgestellt und verschwand zwischen Dienstag, gegen 22.45 Uhr und Mittwoch, gegen 17.30 Uhr. Am Auto waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Maserati unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Reifenkomplettsatz geklaut: Zeugen bitte melden! - Dietzenbach

(tl) Der Kofferrauminhalt eines geparkten VW in der Paul-Ehrlich-Straße (einstellige Hausnummern) war jüngst das Ziel von Unbekannten. Der oder die Autoaufbrecher schlugen in der Zeit von Dienstag, 13 Uhr bis Mittwoch, 10.30 Uhr, an dem vor einem Autohaus abgestellten Passat zunächst die Heckscheibe ein und entnahmen einen im Kofferraum gelagerten Reifenkomplettsatz mit Alufelgen im Wert von etwa 4.000 Euro. Zuvor durchtrennten sie noch die Spanngurte, mit denen die Räder gesichert waren. Da zum Abtransport vermutlich ein Fahrzeug benutzt wurde, bitten die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats 22 in Offenbach nun um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, möge sich bitte unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 melden.

4. Unfallflucht: Hoher Schaden bei geparktem Auto / Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(tl) Aufgrund des relativ kurzen Tatzeitraums von nur 15 Minuten versprechen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bei diesem Fall durchaus Hinweise: Am Mittwoch, in der Zeit von 10.40 bis 10.55 Uhr, wurde in der "Kleinen Salzgasse" ein am Straßenrand geparkter weißer BMW X3 auf der Fahrerseite beschädigt - Schaden etwa 10.000 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 06183 911 55-0 entgegengenommen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Viele waren erschreckend zu schnell unterwegs - Hanau

(aa) Polizeibeamte führten am Dienstag Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Der Fokus lag am Vormittag im "Alten Rückinger Weg" vor der Hohen Landesschule auf Einhaltung der Geschwindigkeit und am Nachmittag im Bereich der Steinheimer Brücke auf Handy- und Gurtverstöße. Über 30 Autofahrer überschritten das Tempolimit von 30 um 20 Stundenkilometer und mehr. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle mit Toten und Schwerverletzten. Bei einem Fahrzeug ergab die Messung sogar über 70. Die Polizisten hielten dann am Nachmittag zehn Autofahrer an, die statt auf die Straße zu schauen mit ihren Handys beschäftigt waren. Vielen scheint immer noch nicht bewusst zu sein, wieviel Meter sie während ihrer Fahrt im Blindflug unterwegs sind und welche Gefahren damit einhergehen. Des Weiteren stellten die Beamten zwölf Gurtverstöße fest. Ein Fahrzeugführer hatte keine gültige Fahrererlaubnis und einer sein Gefährt nicht pflichtversichert. Mit Fairness und Rücksicht kann jeder einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

2. Wer holte den mit Holz beladenen Anhänger ab? - Rodenbach

(aa) Ein in der Gelnhäuser Straße 3 geparkter Mercedes Vito wurde in der Nacht zum Dienstag offensichtlich beim Abholen eines dahinterstehenden Anhängers beschädigt. An dem Vito sind die Heckklappe und der Stoßfänger zerkratzt und eingedellt; der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter den mit Holz beladenen Pkw-Anhänger zwischen 18.30 und 6.45 Uhr abgeholt hat und dabei gegen den Vito gestoßen ist. Die Polizei bitten den Verursacher und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

3. Wer touchierte den parkenden VW Passat und flüchtete? - Freigericht/Somborn

(as) Das fragt sich die Polizei in Gelnhausen, die derzeit nach einer Unfallflucht, die sich Mittwochmittag ereignet hatte, nach dem Unfallverursacher sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 40-jähriger Mann seinen schwarzen VW Passat gegen 12 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Barbarossastraße in Höhe der Hausnummer 12. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte während seines Friseurbesuchs vermutlich im Vorbeifahren das Auto des Bernbachers, wodurch der Passat auf der linken Seite stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Ein aufmerksamer Anwohner konnte das Unfallgeschehen beobachten. Seinen Angaben zufolge soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um eine silbernfarbene Mercedes B-Klasse gehandelt haben. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 25.03.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

