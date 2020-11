Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall vom 09.11.2020 - Fußgängerin verstirbt an den Unfallfolgen (13.11.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Wie bereits berichtet war es am Montag gegen 11 Uhr in der Bregstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 40-jährige Autofahrerin hatte beim Abbiegen eine 90-jährige Passantin erfasst, welche die Straße überquerte. Die Fußgängerin ist gestern in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen, die sie sich beim Unfall zugezogen hatte.

