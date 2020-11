Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert eine Leichtverletzte und hohen Sachschaden (12.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich heute Morgen gegen 8 Uhr in der Straße "Am Krebsgraben" ereignet hat. Eine 79-Jährige bog mit einem Opel Viva von der Richthofenstraße in die Straße "Am Krebsgraben" ab. Hier übersah sie eine 65-Jährige, die mit einem Audi A3 ebenfalls in Richtung Goldenbühlstraße unterwegs war, aber wegen eines vor ihr abbiegenden VW Tiguan abbremste. Der Opel prallte gegen den Audi und schob diesen noch leicht gegen den VW Tiguan. Während sich die Unfallverursacherin leicht verletzte, blieben der 60-jährige Fahrer des VW Tiguan und die Fahrerin des Audi unverletzt.

