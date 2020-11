Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Missglücktes Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall (11.11.2020)

BlumbergBlumberg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit rund 11.000 Euro Sachschaden hat sich gestern Nachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 185 zwischen Aulfingen und Blumberg ereignet. Ein 54-Jähriger fuhr mit einem Renault Megane in Richtung Blumberg und wollte etwa 400 m vor der Abzweigung nach Hondingen einen Mercedes Vito überholen. Dessen 57-jähriger Fahrer bog in diesem Moment nach links in einen Feldweg ab, so dass es zum Zusammenstoß der Autos kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall entstanden an beiden Autos so erhebliche Schäden, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten.

