Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall (12.11.2020)

VöhrenbachVöhrenbach (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich heute früh gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen-Schönenbach ereignet hat. Ein 31-Jähriger war mit einem Ford Kuga in Richtung Schönenbach unterwegs, als ihm ein nachfolgender 41-jähriger Ford Fiesta-Fahrer auf sein Auto auffuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Heckschaden am Ford Kuga war so erheblich, dass das Auto von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste.

