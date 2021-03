Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Mann zeigte sich unsittlich * Wer beschädigte den schwarzen Chevrolet Camaro? * Verkehrskontrolle mit Fokus auf Kleinkrafträdern *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mann zeigte sich unsittlich - Dietzenbach

(aa) Ein Exhibitionist war am Dienstagnachmittag auf einem E-Bike im Wald im Bereich "Am Steinberg" zugange. Gegen 17.25 Uhr fuhr er an zwei Fußgängerinnen, die mit einem Hund unterwegs waren, zunächst zweimal vorbei. Dann stoppte der 16 bis 22 Jahre alte, schlanke und etwa 1,80 Meter große Täter und entblößte sich. Als er trotz Aufforderung nicht aufhörte, schrien die Dietzenbacherinnen und liefen zum Wohngebiet. Der dunkel gekleidete Mann flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Bundesstraße 459. Das E-Bike war dunkel und hatte einen mit gelben Bändern befestigten Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Wer beschädigte den schwarzen Chevrolet Camaro? Zeugen gesucht! - Mühlheim

(tl) Kratzer an der Stoßstange und dem Kotflügel auf der Fahrerseite sowie etwa 3.000 Euro Sachschaden - deswegen suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun den Verursacher und bitten um Zeugenhinweise. Entstanden ist der Schaden am Dienstag im Zeitraum von 7.55 bis 17.05 Uhr an einem schwarzen Chevrolet Camaro, der in der Bleichstraße in Höhe der 10er-Hausnummern geparkt war. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06183 911 55-0 melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Am Bücherschrank gezündelt - Rodenbach

(mm) Unbekannte haben am Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, versucht den für jedermann zugängigen Bücherschrank in der Hanauer Landstraße in Niederrodenbach anzuzünden. Einige der darin befindlichen Bücher haben die Täter im näheren Umfeld des Schrankes auch in Brand gesetzt. Nach einem Zeugenhinweis haben sich zwei dunkel gekleidete männliche Personen zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten. Das Alter der beiden wird auf zirka 17 Jahre geschätzt. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

2. Verkehrskontrolle mit Fokus auf Kleinkrafträdern - Nidderau

(aa) Auf einige Auto- und Motorroller-Fahrer, die am Dienstagvormittag in Nidderau unterwegs waren, kommt Ungemach zu. Denn Polizeibeamte der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste führten zwischen 8.30 und 11.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Allee auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums eine Verkehrskontrolle durch. Mit dabei waren auch zwei Polizeikrad-Fahrer, die gezielt Motorroller-Fahrer zur Kontrollstelle lotsten. Fünf Kleinkrafträder wurden schließlich auf dem Rollenprüfstand gecheckt. Zwei waren deutlich zu schnell, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Ebenfalls ohne Betriebserlaubnis war ein Mercedes-Fahrer unterwegs. Denn sein Fahrzeug war offensichtlich getunt. Der Fahrer musste daher an Ort und Stelle die Spurverbreiterung an seiner Karosse wieder ausbauen. Wegen Verdachts der Drogenfahrt auf einem getunten Motorroller muss sich dagegen ein 46-Jähriger verantworten. Die Polizisten kontrollierten gegen 9.30 Uhr den Mann aus Nidderau. Abgesehen davon, dass für den Roller die Betriebserlaubnis erloschen war, hat der 46-Jährige wohl auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. An seinem Kleinkraftrad war zudem ein Versicherungskennzeichen angebracht, das zwar wie in diesem Jahr vorgeschrieben in blau war, allerdings für das Jahr 2012 ausgegeben war. Hier liegt also auch der Verdacht der Urkundenfälschung vor. Auf den Beschuldigten, der eine Blutprobe abgeben musste, kommen nun die entsprechenden Verfahren zu. Gar kein Versicherungskennzeichen war an einem E-Scooter angebracht, mit dem sich ein Mann offensichtlich an der Kontrollstelle vorbeischleichen wollte. Laut der Beamten, die ihn bereits im Visier hatten, schob er den Scooter zunächst an ihnen vorbei und stieg schließlich in einiger Entfernung auf. Der Polizist auf seinem Zivilmotorrad beobachtete dies natürlich ganz genau und stoppte schließlich den Verdächtigen. Polizeihauptkommissar Walter Füssel sagte: "Bei unserer Kontrolle war einiges los. Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns angesprochen und sich positiv über unsere Aktion geäußert." Die Beamten überprüften 24 Fahrzeuge und 29 Personen. Sie stellten unter anderem noch mehrere Handy- und Gurtverstöße fest und einige Mängelkarten aus.

Offenbach, 24.03.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

