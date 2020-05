Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Diebstähle - Zeugen gesucht!

Offenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai wurden in Fischerbach fünf PKW im Neubaugebiet Sonnenmatte / Ellmattenstraße von unbekannten Tätern heimgesucht. Diese entwendeten in den Fahrzeugen zurückgelassene geringe Bargeldbeträge. Zudem wurde aus einer unverschlossenen Fahrradgarage ein Herrenmountainbike gestohlen. Der Tatzeitraum wird von den Ermittlern des Polizeireviers Haslach i. K. derzeit auf die Zeit zwischen 02:30 Uhr und 04:30 Uhr eingegrenzt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07832/97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden. /balg

