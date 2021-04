Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 21.04.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden Am 20.04.2021, um 21.05 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Mann aus Ildehausen mit seinem Pkw in Seesen die Straße Am Markt in Rtg. Marktstr. Hierbei übersah er die Vorfahrt einer 29 jährigen Frau aus Engelade, welche mit ihrem Pkw von rechts kommend die Lange Straße in Rtg. Rosenstr. befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die junge Frau aus Engelade klagte anschließend über Schmerzen im Nackenbereich. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 4000 Euro.

Diebstahl an Pkw von Katalysatoren

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter bereits in der Zeit vom 05.04.2021, 14.00 Uhr, bis 06.04.2021, 08.00 Uhr, vom Gelände eines Kfz.-Händler in der Braunschweiger Str. in Seesen, von insgesamt 7 dort auf dem Freigelände abgestellten Pkw die Katalysatoren. Hierdurch entstand dem Händler ein Schaden in Höhe von ca. 2100 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht vom 19.04.2021 zum 20.04.2021 besprühten bislang unbekannte Täter mittels Sprühlack einen Stomverteilerkasten in Seesen, im Bereich Schildberg/Orgelspiel. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür Bislang unbekannter Täter spritzte in der Zeit vom 19.04.2021, 20.30 Uhr, bis 20.04.2021, 06.10 Uhr, vermutl. Sekundenkleber in das Türschloß einer Haustür in der Seesener Horpkestr. Der Eigentümerin enstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Goldschmidt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell