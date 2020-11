Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

DahnDahn (ots)

Am Sonntag, gegen 12.00 Uhr, wurde in der Hasenbergstraße ein 68-jähriger BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alcotest ergab 0,54 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Dahner erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer voraussichtlichen Geldbuße in Höhe von 500 Euro.

