Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autofahrer unter Drogeneinfluss

DahnDahn (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Dahn in der Weißenburger Straße den 50-jährigen Fahrer eines Pkw VW. Bei dem Mann aus dem Dahner Felsenland konnten während der Kontrolle sehr deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest-gestellt werden. Er verhielt sich gegenüber den Beamten sehr provokativ und aggressiv und verweigerte jegliche Mitwirkung an der Kontrolle. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gleichzeitig wurde wegen des Verdachts der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

