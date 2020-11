Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Heimtückische Sachbeschädigung

RumbachRumbach (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend, dem 20.11.2020, auf Sonntagmorgen, dem 22.11.2020, platzierte ein bislang unbekannter Täter zum wiederholten Male in der Nähe der Ortschaft Rumbach, in der dortigen privaten Zufahrt zu einer Weide eines ortsansässigen Landwirts, eine Metallplatte samt angeschweißter Metallspitze. Als der Landwirt die Zufahrt mit seinem Pkw befuhr, zerstörte er sich hierdurch jeweils beiden Reifen auf der Fahrerseite seines Fahrzeugs. Der spitze Gegenstand war in der Erde so gut versteckt, dass er mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen war. Dem Landwirt entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dahn, unter der Tel.Nr.: 06391 9160, zu melden./pidn

