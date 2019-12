Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191217 - 1285 Frankfurt - Gutleutviertel: Radfahrerin schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 16.12.2019, gegen 17:00 Uhr, kam es im Hafentunnel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 83 Jahre alte Radfahrerin stürzte und sich erhebliche Verletzungen zuzog.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hafenstraße in Richtung Güterplatz unterwegs. Auf dem in beide Richtungen führenden Radweg kamen ihr zwei Männer (43 und 19 Jahre alt), welche beide mit dem Rad in Richtung Gutleutstraße fuhren, entgegen. Kurz bevor die Beteiligten aneinander vorbeifahren sollten, lenkte die 83-Jährige aus bislang unbekannten Gründen in Richtung der beiden anderen Radfahrer und kam zu Fall. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde folglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ob es einen Zusammenstoß zwischen den Radfahrern gab ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 zu melden.

