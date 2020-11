Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Autobahnauffahrt

WalshausenWalshausen (ots)

Am Samstagabend, den 22.11.2020 gegen 21:50 Uhr kam es im Bereich der Autobahnauffahrt zur A8 an der Anschlussstelle Walshausen in Fahrtrichtung Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde durch einen flüchtenden PKW, vermutlich ein grauer Mazda, das Verkehrszeichen 330.1 (Autobahnschild) überfahren. Anschließend entfernte sich der PKW in Fahrtrichtung Zweibrücken, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Zweibrücken bittet um Hinweise bezüglich des verantwortlichen Fahrzeugführers und des flüchtenden PKW unter Tel. 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell