POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Herten:

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.35 Uhr beschädigte am Montag ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Citroen Berlingo an der Josefstraße, auf einem Parkplatz. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Der Verursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Auf der Mentzelstraße ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 18.15 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Hyundai i10 war am Fahrbahnrand geparkt und wurde durch einen Unbekannten beschädigt, der sich anschließend unerlaubt entfernte. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Gladbeck:

Ein roter Kia Sportage wurde an der Händelstraße von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Örtlichkeit. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 geschätzt.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

