Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Pkw aufgebrochen

Schöppingen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde auf der Lindenstraße in Schöppingen zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr die Fahrertür eines grauen Fiat Punto aufgebrochen. Der Täter entwendete ein Mobiltelefon (Xiaomi, Redmi) im Wert von ca. 90 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell