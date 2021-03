Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Pkw

Zetel (ots)

Am frühen Montagnachmittag befährt ein 28-jähriger Mann aus Friedeburg mit seinem Pkw Kia die Straße Zetelermarsch in Richtung Zetel. Während der Fahrt kommt es im Motorraum des Pkw aufgrund anzunehmenden technischen Defektes zu einer Brandentwicklung. Dem Fahrzeugführer gelingt es, sein Fahrzeug rechtzeitig abzustellen und sich in Sicherheit zu bringen. Personenschaden entsteht somit glücklicherweise nicht. Trotz zeitnah eingeleitetem Löschangriff der örtlichen Feuerwehr brennt der Pkw vollständig aus. Durch das Feuer entstehen weiterhin Schäden am Fahrbahnseitenraum und der Fahrbahndecke. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

