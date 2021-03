Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Baucontainer - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

In der Zeit von Samstag, den 13.03.2021, 15.45 Uhr, bis Montag, 15.03.2021, 07.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf der Baustelle an der Torhegenhausstraße gewaltsam einen Baucontainer auf und entwendeten daraus drei Akkumulatoren samt Ladegeräten eines namhaften Herstellers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

