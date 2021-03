Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Varel, 12.03. - 14.03.2021

Varel/Zetel (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Varel

In den Morgenstunden des 13.03.2021, gegen 04.25 Uhr, wurde auf dem Tweehörnweg in Höhe eines Kindergartens eine ca. 1,5 lange Holzbohle mit Metallbogen auf der Fahrbahn abgelegt. Ein herannahender Fahrzeugführer hat den Gegenstand rechtzeitig erkennen und durch das Einleiten einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß gerade noch so verhindern können. Der Fahrzeugführer hat dabei drei Personen (augenscheinlich Jugendliche) in die Gerd-Lübke-Straße wegrennen sehen. Zeugen, denen die 3 Jugendlichen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 044519230, in Verbindung zu setzen.

Straßenverkehrsgefährdung/Verkehrsunfallflucht in Zetel

Am Freitag, den 12.03.2021, gegen 19:36 Uhr, kam es auf der Jakobs-Borchers-Straße/Kirchstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Zur angegebenen Vorfallszeit befuhr der bisher unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Jakob-Borchers-Straße in Rtg. Ohrbült. Unmittelbar hinter der Einmündung Kirchstraße stand ein Pkw in dem dortigen Kurvenbereich rechtsseitig am Fahrbahnrand. Der Fahrzeugführer fuhr an dem stehenden Pkw vorbei, ohne dabei auf den entgegenkommenden bevorrechtigten 35.- jährigen Fahrer eines BMW zu Achten. Der 35.- Jährige musste nach rechts auf den Fußweg ausweichen, wo er nach einer Gefahrenbremsung auch zum Stilltand kam. Die dahinterfahrende 24.- jährige Fahrerin eines Peugeot erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des 35.- Jährigen auf, während der entgegenkommende seine Fahrt fortsetzte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell